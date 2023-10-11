Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кулибали призывает «Наполи» не увольнять Руди Гарсию

11 Октября 2023 • 17:43 Комментировать

В ближайшее время Руди Гарсия может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Наполи». Поговаривают, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис активно ведёт переговоры с Антонио Конте.

Комментарий по поводу ситуации дал бывший игрок «Наполи» Калиду Кулибали.

«Гарсия – великий тренер, и ему нужно время на адаптацию, как и другим тренерам в прошлом. Я общался с несколькими игроками «Наполи», и они мне это подтвердили. Надеюсь, у клуба хватит терпения, чтобы позволить ему продолжить работу.

Конте тоже великий тренер, он хотел подписать меня в свои клубы. Я очень уважаю его, и он это знает, но и Руди Гарсию я уважаю так же. Частая смена тренера – не выход. Надеюсь, что «Наполи» даст время Гарсии», - цитирует Кулибали Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи Руди Гарсия Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
18:36 · Италия. Серия А
​«Наполи» официально обратился к Конте
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
18:04 · Италия. Серия А
Назван самый подешевевший игрок Серии А - это полузащитник «Ювентуса»
17:52 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» признан самым подорожавшим игроком Серии А
17:50 · Италия. Серия А
​Суд признал Лаутаро Мартинеса виновным в незаконном увольнении няни – девушка умерла
17:43 · Италия. Серия А
​Кулибали призывает «Наполи» не увольнять Руди Гарсию
17:33 · Италия. Серия А
​«Наполи» решил расстаться с Руди Гарсией, идут переговоры с Конте
16:53 · Италия. Серия А
​Лукаку высказался о своей трансферной саге
15:50 · Италия. Серия А
​Лукаку: «Если бы я рассказал всю правду о лете, все были бы шокированы» 1
15:44 · Италия. Серия А
​У Конте спросили о возможном назначении в «Наполи»
15:15 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук подешевел на 3 миллиона евро
14:46 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Наполи» Брусколотти: «Важно, чтобы преемником Руди Гарсии был не Антонио Конте» 2 эксклюзив
13:40 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка»
13:21 · Италия. Серия А
​Игрока «Ювентуса» могут дисквалифицировать на три года за ставки
13:12 · Италия. Серия А
​Лучший бомбардир «Лилля» всё ближе к переходу в «Милан»
Все новости
Рекомендуем