​Кулибали призывает «Наполи» не увольнять Руди Гарсию

В ближайшее время Руди Гарсия может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Наполи». Поговаривают, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис активно ведёт переговоры с Антонио Конте.

Комментарий по поводу ситуации дал бывший игрок «Наполи» Калиду Кулибали.

«Гарсия – великий тренер, и ему нужно время на адаптацию, как и другим тренерам в прошлом. Я общался с несколькими игроками «Наполи», и они мне это подтвердили. Надеюсь, у клуба хватит терпения, чтобы позволить ему продолжить работу.

Конте тоже великий тренер, он хотел подписать меня в свои клубы. Я очень уважаю его, и он это знает, но и Руди Гарсию я уважаю так же. Частая смена тренера – не выход. Надеюсь, что «Наполи» даст время Гарсии», - цитирует Кулибали Football Italia.