​«Наполи» решил расстаться с Руди Гарсией, идут переговоры с Конте

В «Наполи» уже приняли решение о расставании с Руди Гарсией, тренировавшим команду с начала сезона. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что на протяжении всего дня вторника президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис ведёт переговоры с Антонио Конте. Именно этого специалиста президент неаполитанского клуба хочет видеть у руля команды.

Как известно, Антонио Конте находится без тренерской работы уже полгода – в конце марта итальянец ушёл из «Тоттенхэма».

«Наполи» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.