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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку высказался о своей трансферной саге

11 Октября 2023 • 16:53 Комментировать

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал комментарий по поводу летней трансферной саги с его участием.

«Самая большая чушь, которую я читал? Что я якобы собирался перейти в определённый клуб. Много посторонних людей любили говорить от моего имени. Большинство здесь меня знают – я не люблю ходить вокруг да около. Я выскажусь, когда придёт время.

Были моменты, когда я мог взорваться. Но я промолчал и сосредоточился на себе, на том, что у меня хорошо получается – играть в футбол», - сказал Лукаку журналистам.

Напомним, что летом «Рома» арендовала Ромелу Лукаку у «Челси».

Лукаку: «Если бы я рассказал всю правду о лете, все были бы шокированы»

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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