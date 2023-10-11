​Лукаку высказался о своей трансферной саге

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал комментарий по поводу летней трансферной саги с его участием.

«Самая большая чушь, которую я читал? Что я якобы собирался перейти в определённый клуб. Много посторонних людей любили говорить от моего имени. Большинство здесь меня знают – я не люблю ходить вокруг да около. Я выскажусь, когда придёт время.

Были моменты, когда я мог взорваться. Но я промолчал и сосредоточился на себе, на том, что у меня хорошо получается – играть в футбол», - сказал Лукаку журналистам.

Напомним, что летом «Рома» арендовала Ромелу Лукаку у «Челси».

Лукаку: «Если бы я рассказал всю правду о лете, все были бы шокированы»