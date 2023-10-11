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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку: «Если бы я рассказал всю правду о лете, все были бы шокированы»

11 Октября 2023 • 15:50 Комментировать

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку указал на то, что летом о нём писали неправду.

Напомним, что летом пресса информировала о желании «Интера» выкупить Лукаку у «Челси» по завершению срока аренды. Позже появилась информация о переговорах бельгийского футболиста с «Ювентусом» - якобы форвард не хотел оставаться в «Интере» после непопадания в основной состав на финал Лиги чемпионов. По слухам, из-за контактов Лукаку со «старой синьорой» «Интер» от игрока отказался. В итоге фактурного форварда арендовала «Рома».

«Многие люди писали обо мне чушь. Если бы я рассказал правдивую историю об этом лете, все были бы шокированы», - цитирует Лукаку Sporza.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку
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