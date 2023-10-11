​У Конте спросили о возможном назначении в «Наполи»

Поговаривают, что в ближайшее время в «Наполи» может смениться главный тренер. Слухи стали связывать с чемпионами Италии Антонио Конте – 54-летний специалист уже полгода находится без работы.

Конте не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в «Наполи», проявляя уважение к действующему рулевому команды Руди Гарсии.

«На данный момент я наслаждаюсь временем в кругу семьи. Я сделал чёткий выбор, когда покинул Англию. Но вы знаете, что на пути может произойти много всего. «Наполи»? Мы всегда должны проявлять уважение и воспитание», - слова Конте приводит портал Goal.

Напомним, что в конце марта Антонио Конте ушёл из «Тоттенхэма».