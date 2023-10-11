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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук подешевел на 3 миллиона евро

11 Октября 2023 • 15:15 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
22.10 19:00

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук потерял в цене после обновления рыночной стоимости.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ранее стоимость 27-летнего хавбека составляла 12 миллионов евро. Однако 11 октября цена российского футболиста упала на 3 миллиона евро. Новая стоимость Миранчука — 9 миллионов евро. Стоит сказать, что максимальная цена игрока была 18 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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