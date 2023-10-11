Бывший игрок «Наполи» и чемпион Италии Джузеппе Брусколотти в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предположил, кто может сменить Руди Гарсию на посту главного тренера неаполитанской команды.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис раздумывает над увольнением 59-летнего специалиста.

«На данный момент преемника для Руди Гарсии нет, тренер продолжает работу и нужно посмотреть что будет дальше. В любом случае, важно, чтобы в случае чего этим преемником был не Антонио Конте», — сказал Брусколотти.

После восьми туров итальянской Серии А «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. От лидирующего «Милана» неаполитанцы отстают на семь баллов.