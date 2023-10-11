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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка»

11 Октября 2023 • 13:40 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
22.10 19:00

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино», а летом вернулся в клуб из Бергамо. В составе «Аталанты» 27-летний футболист успел провести три игры, не отметившись в них результативными действиями.

«Будущее Алексея в Италии сейчас зависит от Гасперини и боссов «Аталанты». Готовы ли будут отпустить его в аренду. Понятно, что возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка, ему будет очень сложно бороться за место в составе, потому что он не выделяется на фоне остальных игроков этой команды», — цитирует Франки «РБ Спорт».

После восьми туров Серии А «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки
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