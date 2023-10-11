​Игрока «Ювентуса» могут дисквалифицировать на три года за ставки

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рискует столкнуться с длительной дисквалификацией. 22-летнего футболиста подозревают в нарушениях правил по ставкам. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в отношении Фаджоли идёт разбирательство. Футболисту грозит дисквалификация на три года и штраф.

Всего за первую команду «Ювентуса» Фаджоли провёл 45 официальных матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Стоит напомнить, что длительную дисквалификацию может получить ещё один игрок «Ювентуса» - Поль Погба. В организме француза недавно обнаружили допинг.