​Лучший бомбардир «Лилля» всё ближе к переходу в «Милан»

Мы уже сообщали о том, что в следующем году «Милан» намерен приобрести нового центрального нападающего вместо Оливье Жиру, и пока что наиболее вероятной кандидатурой на это место является Джонатан Дэвид из «Лилля».

И, хотя «доги» желали бы выручить за игрока не менее пятидесяти миллионов евро, велика вероятность, что в итоге они сойдутся на более приземленной сумме - у «Лилля» и «Милана» давно установились практически родственные отношения, напомним, что и Рафаэл Леау, и Майк Меньян перебрались в «Милан» именно из французского клуба.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ювентусом».