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Чемпионат Италии. Серия А

​Лучший бомбардир «Лилля» всё ближе к переходу в «Милан»

11 Октября 2023 • 13:12 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что в следующем году «Милан» намерен приобрести нового центрального нападающего вместо Оливье Жиру, и пока что наиболее вероятной кандидатурой на это место является Джонатан Дэвид из «Лилля». 

И, хотя «доги» желали бы выручить за игрока не менее пятидесяти миллионов евро, велика вероятность, что в итоге они сойдутся на более приземленной сумме - у «Лилля» и «Милана» давно установились практически родственные отношения, напомним, что и Рафаэл Леау, и Майк Меньян перебрались в «Милан» именно из французского клуба.  

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ювентусом».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Джонатан Дэвид
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