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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци высказался об отказе Проведеля от выступлений за сборную России

11 Октября 2023 • 12:56 Комментировать

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил отказ вратаря «Лацио» Ивана Проведеля от выступлений за сборную России.

«Надо уважать решение каждого футболиста. Не знаю, связан ли его отказ с тем, что сборная России не выступает в официальных соревнованиях», – приводит слова функционера Metaratings.ru. Также Камоцци отметил, что всегда готов вернуться в Россию и выразил уверенность в том, что сборная хорошо вернётся на международный уровень.

Напомним, что 29-летний Проведель выступает за «Лацио» с 2022 года. Иван ранее был вызван в итальянскую сборную, однако не провёл дебютный бой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Франко Камоцци Иван Проведель
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