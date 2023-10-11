Камоцци высказался об отказе Проведеля от выступлений за сборную России

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил отказ вратаря «Лацио» Ивана Проведеля от выступлений за сборную России.

«Надо уважать решение каждого футболиста. Не знаю, связан ли его отказ с тем, что сборная России не выступает в официальных соревнованиях», – приводит слова функционера Metaratings.ru. Также Камоцци отметил, что всегда готов вернуться в Россию и выразил уверенность в том, что сборная хорошо вернётся на международный уровень.

Напомним, что 29-летний Проведель выступает за «Лацио» с 2022 года. Иван ранее был вызван в итальянскую сборную, однако не провёл дебютный бой.