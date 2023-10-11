Жиру признали лучшим вратарём недели в Серии А

Бенефис Оливье Жиру, вставшего в ворота «Милана» под конец игры с «Дженоа», был должным образом отмечен итальянскими журналистами, назвавшими его лучшим голкипером тура. Именно в этом, непривычном качестве, выступающий за «Милан» с 2021 года Жиру попал в символическую сборную тура. Интересно, что «Милан» даже оперативно выпустил в продажу вратарскую футболку с фамилией Жиру, весь тираж которой был тут же распродан.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ювентусом». Это случится двадцать второго октября. В настоящий момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, «Ювентус» - третье.