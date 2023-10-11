Нигматуллин: Проведель понимает, что не пройдёт конкуренцию в сборной России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде.

«Иван чётко понимает, что он не пройдёт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьёзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор», - приводит слова участника ЧМ-2002 Metaratings.ru. Отдельно Нигматуллин отметил, что российской сборной не нужно искать футболистов за рубежом, а искать новичков для команды внутри страны.

Напомним, что Иван Проведель ранее отказался от вызова в сборную России, несмотря на наличие родственных связей со страной. В составе «Лацио» 29-летний вратарь выступает с 2022 года.