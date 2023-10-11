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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и «Атлетико» претендуют на итальянского защитника слухи

11 Октября 2023 • 12:01 Комментировать

19-летний итальянский защитник Джорджо Скальвини, который выступает за «Аталанту», может оказаться в испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико». Клубы поборются за перспективного футболиста в ближайшее трансферное окно. Трансферная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с бергамасками рассчитано до середины 2027 года.

Скальвини провел восемь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, не отметившись голевыми действиями.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Аталанта Джорджо Скальвини трансферы футбола - зима 2024
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