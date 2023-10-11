19-летний итальянский защитник Джорджо Скальвини, который выступает за «Аталанту», может оказаться в испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико». Клубы поборются за перспективного футболиста в ближайшее трансферное окно. Трансферная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с бергамасками рассчитано до середины 2027 года.

Скальвини провел восемь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, не отметившись голевыми действиями.