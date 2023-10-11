​Рабио рассказал, как отличается его игра в клубе и сборной

Французский полузащитник Алриен Рабио, выступающий в составе туринского «Ювентуса», рассказал о том, как меняется его игра в зависимости от того, где он находится - в расположении клуба или сборной.

- В «Ювентусе» я более подключен к атакующим действиям. Тренер просит меня выдвигаться вперед и пытаться забить. Настаивает на этом. В сборной я больше задействован в создании атак, в эпицентре игры. Мне нравятся обе мои роли, я справляюсь с ними, - считает Рабио, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Французский футболист выступает в составе своего нынешнего клуба с 2019 года.