Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Рабио: «Итальянский футбол помог мне возродиться»

11 Октября 2023 • 10:38 Комментировать

Французский полузащитник Адриен Рабио считает, что в Италии, где он выступает в составе «Ювентуса», он смог возродиться. Ранее Рабио выступал в составе парижского «ПСЖ» и там считался, в общем-то, не очень полезным игроком.

Первые сезоны в «Ювентусе» также были не очень убедительными, но в последнее время игрок начал быстро прогрессировать и реально помогать клубу.

- Думаю, что после истории с COVID я возродился. Наверное, потому что в Италии много хороших команд. Для успеха в этом чемпионате нужно реально сражаться. А чем сложнее, тем мне интереснее, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
11:02 · Италия. Серия А
​Рабио рассказал, как отличается его игра в клубе и сборной
10:38 · Италия. Серия А
​Рабио: «Итальянский футбол помог мне возродиться»
09:33 · Италия. Серия А
​Меньян и Тео Эрнандес пропустят матч против «Ювентуса»
09:10 · Италия. Серия А
​Каюсте: «Мне очень нравится Руди Гарсия»
08:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется семью игроками - известны все имена
08:49 · Италия. Серия А
​Сакки нахваливает Пулишича
03:38 · Италия. Серия А
Аллегри: «Готов отдавать все силы ради достижения успеха с «Ювентусом»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может перейти в клуб из Саудовской Аравии в январе слухи
00:55 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Меня звала «Барселона», но я выбрал «Милан»
10 Октября
23:27 · Италия. Серия А
Агент – о будущем де Врея: «Стефан сосредоточен на борьбе за чемпионство с «Интером»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:49 · Италия. Серия А
Рабио: «Я могу забивать один-два гола за матч»
22:47 · Италия. Серия А
Пиоли - самый успешный тренер «Милана»
22:34 · Италия. Серия А
​Буффон: «Большой успех нашей страны»
21:48 · Италия. Серия А
​Леау: «Капитанская повязка в сборной стала бы для меня большой честью»
Все новости
Рекомендуем