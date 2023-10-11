​Рабио: «Итальянский футбол помог мне возродиться»

Французский полузащитник Адриен Рабио считает, что в Италии, где он выступает в составе «Ювентуса», он смог возродиться. Ранее Рабио выступал в составе парижского «ПСЖ» и там считался, в общем-то, не очень полезным игроком.

Первые сезоны в «Ювентусе» также были не очень убедительными, но в последнее время игрок начал быстро прогрессировать и реально помогать клубу.

- Думаю, что после истории с COVID я возродился. Наверное, потому что в Италии много хороших команд. Для успеха в этом чемпионате нужно реально сражаться. А чем сложнее, тем мне интереснее, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.