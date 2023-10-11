​Меньян и Тео Эрнандес пропустят матч против «Ювентуса»

В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Милану» придется сыграть против «Ювентуса» в неоптимальном составе - из-за дисквалификации игру пропустят сразу два важных игрока «Милана».

Майк Меньян получил прямую красную карточку в игре против «Дженоа», а Тео Эрнандес, хоть и отделался желтой карточкой в матче, накопил их слишком много - и также получил дисквалификацию на один матч.

Кроме того, следующий тур чемпионата пропустят Йозеп Мартинес из «Дженоа», марокканец Юзеф Малех из «Эмполи», Леандро Паредес из «Ромы», а также наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри.