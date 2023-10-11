​Каюсте: «Мне очень нравится Руди Гарсия»

Новобранец «Наполи», шведский полузащитник Йенс Каюсте, вступился за Руди Гарсию, которому прочат увольнение из «Наполи» за не очень удачные результаты. Каюсте считает Гарсию очень сильным тренером.

- Мне он нравится, считаю его очень сильным тренером. Его советы и наставления я нахожу очень и очень полезными. Считаю удачей то, что удается поработать с таким тренером. К тому же, он француз, я тоже родился во Франции, и мы понимаем друг друга, - цитирует слова Каюсте итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Руди Гарсия уже тренировал итальянский клуб - не очень удачно поработал с «Ромой».