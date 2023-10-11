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Чемпионат Италии. Серия А

​Каюсте: «Мне очень нравится Руди Гарсия»

11 Октября 2023 • 09:10 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Новобранец «Наполи», шведский полузащитник Йенс Каюсте, вступился за Руди Гарсию, которому прочат увольнение  из «Наполи» за не очень удачные результаты. Каюсте считает Гарсию очень сильным тренером.

- Мне он нравится, считаю его очень сильным тренером. Его советы и наставления я нахожу очень и очень полезными. Считаю удачей то, что удается поработать с таким тренером. К тому же, он француз, я тоже родился во Франции, и мы понимаем друг друга, - цитирует слова Каюсте итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Руди Гарсия уже тренировал итальянский клуб - не очень удачно поработал с «Ромой».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Йенс Каюсте
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