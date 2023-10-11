«Ювентус» интересуется семью игроками - известны все имена

Туринский «Ювентус» готовит серьезную закупку в зимнее трансферное окно, об этом стало известно журналистам Football-Italia.

Как информирует источник, главной целью «старой синьоры» является полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, которого рассматривают в качестве альтернативы французу Полю Погба. Также в сфере интересов итальянского гранда находятся следующие игроки: Лазар Самарджич, Юссуф Фофана, Доменико Берарди, Каудио Коне, Мохамад Диарра и Георгий Судаков.

После восьми туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 17 баллов и занимает третье место в таблице.