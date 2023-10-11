​Сакки нахваливает Пулишича

За исключением провального матча с «Интером», в остальных своих играх в этом сезоне итальянского чемпионата Серии А команда смотрится очень выгодно - выиграны все остальные семь матчей. Победу в игре против «Дженоа» в минувшие выходные принес точный удар новобранца команды - Кристиана Пулишича. Его игрой очень доволен Арриго Сакки - бывший тренер клуба.

- Что мне нравится в нынешнем «Милане» - то, как меняется игра, они стараются не позволять соперникам изучить их. И особо мне нравится в этих условиях Пулишич, который прекрасно адаптируется к новой реальности, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.