Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Рейндерс: «Меня звала «Барселона», но я выбрал «Милан»

11 Октября 2023 • 00:55 Комментировать

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс перебрался в межсезонье в «Милан», где сразу же зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Между тем интерес к нему проявляла и каталонская «Барселона» - в интервью нидерландскому изданию Voetbal International это подтвердил и сам футболист:

- «Барселона» интересовалась мной, это так. Им нужен был номер шесть на поле, но моя роль в «Милане» мне нравится больше. Я обсуждал эту ситуацию с отцом и мы вместе решили, что лучше перейти в «Милан», - заявил Рейндерс.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Тиджани Рейндерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
00:55 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Меня звала «Барселона», но я выбрал «Милан»
10 Октября
23:27 · Италия. Серия А
Агент – о будущем де Врея: «Стефан сосредоточен на борьбе за чемпионство с «Интером»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:49 · Италия. Серия А
Рабио: «Я могу забивать один-два гола за матч»
22:47 · Италия. Серия А
Пиоли - самый успешный тренер «Милана»
22:34 · Италия. Серия А
​Буффон: «Большой успех нашей страны»
21:48 · Италия. Серия А
​Леау: «Капитанская повязка в сборной стала бы для меня большой честью»
21:04 · Италия. Серия А
​Икарди может вернуться в Италию
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
19:41 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги — новый главный тренер «Салернитаны» официально
18:48 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России
18:37 · Италия. Серия А
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России
18:25 · Италия. Серия А
Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России» 1
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева 2
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
Все новости
Рекомендуем