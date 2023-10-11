​Рейндерс: «Меня звала «Барселона», но я выбрал «Милан»

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс перебрался в межсезонье в «Милан», где сразу же зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Между тем интерес к нему проявляла и каталонская «Барселона» - в интервью нидерландскому изданию Voetbal International это подтвердил и сам футболист:

- «Барселона» интересовалась мной, это так. Им нужен был номер шесть на поле, но моя роль в «Милане» мне нравится больше. Я обсуждал эту ситуацию с отцом и мы вместе решили, что лучше перейти в «Милан», - заявил Рейндерс.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».