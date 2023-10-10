Агент – о будущем де Врея: «Стефан сосредоточен на борьбе за чемпионство с «Интером»

Агент Стефана де Врея поделился мыслями о будущем своего клиента.

Минувшим летом центральный защитник «Интера» был связан с возможным уходом, но всё же подписал с «нерадзурри» новый контракт, рассчитанный до 2025 года. В текущей кампании 31-летний нидерландец не имеет постоянного места в основе команды Симоне Индзаги.

«Стефан очень доволен тем, что продлил контракт. Был интерес от других клубов, но мы не рассматривали эти варианты всерьёз. Сейчас он полностью сосредоточен на борьба за Скудетто с «Интером», – поведал в интервью Radio Sportiva Федерико Пасторелло, представляющий интересы де Врея.