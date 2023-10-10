Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» заинтересовался Тшау

10 Октября 2023 • 22:57 Комментировать

Мадридский «Реал» присматривается к потенциальным кандидатам для трансферной кампании, и одним из таких игроков является немецкий защитник Малик Тшау, который сейчас выступает за «Милан». Причем трансфер может состояться уже зимой, учитывая отсутствие Эдера Милитао, получившего тяжелую травму.

По информации испанского издания Fichajes.com, мадридский «Реал» готов выложить за немецкого игрока до двадцати миллионов евро. Ранее Тшау, напомним, выступал в составе немецкого «Шальке». Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре «сливочные» сыграют с «Севильей».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Малик Тшау трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Октября
23:27 · Италия. Серия А
Агент – о будущем де Врея: «Стефан сосредоточен на борьбе за чемпионство с «Интером»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:49 · Италия. Серия А
Рабио: «Я могу забивать один-два гола за матч»
22:47 · Италия. Серия А
Пиоли - самый успешный тренер «Милана»
22:34 · Италия. Серия А
​Буффон: «Большой успех нашей страны»
21:48 · Италия. Серия А
​Леау: «Капитанская повязка в сборной стала бы для меня большой честью»
21:04 · Италия. Серия А
​Икарди может вернуться в Италию
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
19:41 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги — новый главный тренер «Салернитаны» официально
18:48 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России
18:37 · Италия. Серия А
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России
18:25 · Италия. Серия А
Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России» 1
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева 2
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:21 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»
Все новости
Рекомендуем