​«Реал» заинтересовался Тшау

Мадридский «Реал» присматривается к потенциальным кандидатам для трансферной кампании, и одним из таких игроков является немецкий защитник Малик Тшау, который сейчас выступает за «Милан». Причем трансфер может состояться уже зимой, учитывая отсутствие Эдера Милитао, получившего тяжелую травму.

По информации испанского издания Fichajes.com, мадридский «Реал» готов выложить за немецкого игрока до двадцати миллионов евро. Ранее Тшау, напомним, выступал в составе немецкого «Шальке». Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре «сливочные» сыграют с «Севильей».