Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли - самый успешный тренер «Милана»

10 Октября 2023 • 22:47 Комментировать

Девятого октября исполнились четыре года с момента, когда у руля «Милана» встал Стефано Пиоли. И итальянские журналисты высчитали параметр, по которому Стефано является самым успешным наставником «Милана».

И это не какой-нибудь второстепенный параметр вроде «наилучшей результативности для вышедших на замену игроков», а такой солидный показатель, как среднее количество очков за матч. В случае с Пиоли оно составляет 2,13 очка в среднем за матч.

Правда, такое же количество очков в среднем за матч (в переводе на систему с тремя очками за победу) набирал тренировавший с 1949 по 1952 год Лайош Цейзлер.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Октября
23:27 · Италия. Серия А
Агент – о будущем де Врея: «Стефан сосредоточен на борьбе за чемпионство с «Интером»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:49 · Италия. Серия А
Рабио: «Я могу забивать один-два гола за матч»
22:47 · Италия. Серия А
Пиоли - самый успешный тренер «Милана»
22:34 · Италия. Серия А
​Буффон: «Большой успех нашей страны»
21:48 · Италия. Серия А
​Леау: «Капитанская повязка в сборной стала бы для меня большой честью»
21:04 · Италия. Серия А
​Икарди может вернуться в Италию
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
19:41 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги — новый главный тренер «Салернитаны» официально
18:48 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России
18:37 · Италия. Серия А
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России
18:25 · Италия. Серия А
Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России» 1
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева 2
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:21 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»
Все новости
Рекомендуем