Пиоли - самый успешный тренер «Милана»

Девятого октября исполнились четыре года с момента, когда у руля «Милана» встал Стефано Пиоли. И итальянские журналисты высчитали параметр, по которому Стефано является самым успешным наставником «Милана».

И это не какой-нибудь второстепенный параметр вроде «наилучшей результативности для вышедших на замену игроков», а такой солидный показатель, как среднее количество очков за матч. В случае с Пиоли оно составляет 2,13 очка в среднем за матч.

Правда, такое же количество очков в среднем за матч (в переводе на систему с тремя очками за победу) набирал тренировавший с 1949 по 1952 год Лайош Цейзлер.