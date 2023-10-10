​Буффон: «Большой успех нашей страны»

Сегодня стало известно, что Италия, наряду с Турцией, примет чемпионат Европы 2032 года - впервые после 1990 года эта страна примет большой турнир. Успех своей страны прокомментировал легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон:

- Очень приятное чувство, на нас ложится большая ответственность вместе с Турцией. Важно видеть, что в итальянский футбол верят. У нас ест шанс показать этот прогресс к 2032 году, -цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы, она выиграла этот титул в 2021 году.