​Леау: «Капитанская повязка в сборной стала бы для меня большой честью»

Журналисты спросили прибывшего в расположение сборной Португалии Рафаэла Леау, не хотел бы он однажды стать капитаном сборной своей страны. Пока что Леау даже не всегда попадает в основной состав команды, но плох солдат, который не хочет стать генералом. И Леау тоже хочет:

- Конечно, для меня это была бы особая честь. Для моей карьеры, для моей семьи. Представлять сборную в качестве капитана стало бы для меня признанием заслуг, посмотрим, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он успел поиграть в лиссабонском «Спортинге» и французском «Лилле».