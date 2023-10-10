​Икарди может вернуться в Италию

Аргентинский нападающий Мауро Икарди сейчас выступает в «Гаталасарае», но в ближайшем будущем может вернуться в Италию, где он уже выступал в составе «Интера». Сейчас «нерадзурри» также претендуют на его услуги, сообщает calciomercato.it, но не только - есть вероятность, что Икарди окажется в «Милане» или «Ювентусе».

Пока же он прекрасно чувствует себя в турецкой Суперлиге, забив восемь голов в первых восьми матчах сезона, а также добавив к ним четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.

До «Гаталасарая» Икарди выступал в составе французского «ПСЖ», в прошлом в его карьере были также выступления в генуэзской «Сампдории».