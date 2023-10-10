Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Журналист из Италии: «Наполи» ищет тренера, основные кандидаты — Конте и Тудор эксклюзив

10 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Журналист из Неаполя Джузеппе Аннарумма в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ситуации в «Наполи».

«Действительно, в отношениях президента «Наполи» Ди Лаурентиса и главного тренера клуба Руди Гарсии не все гладко. У обоих непростой характер, им сложно друг с другом и, учитывая результаты, Ди Лаурентис ищет тренера, ведутся консультации. Основные кандидаты — это Конте и Тудор. Думаю, что если удастся договориться с кем-то из этих тренеров, Руди Гарсия будет уволен в ближайшее время, если же нет, то у него будет еще шанс, а в случае неудачи «Наполи» обратится к кому-то, кто сможет стать временным тренером», — сказал журналист.

После восьми туров «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи Руди Гарсия Аурелио Ди Лаурентис Игор Тудор Джузеппе Аннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
19:41 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги — новый главный тренер «Салернитаны» официально
18:48 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России
18:37 · Италия. Серия А
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России
18:25 · Италия. Серия А
Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России» 1
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева 2
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:21 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»
16:12 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» де Лаурентис - о Луисе Энрике: «Слава богу, он поехал в «ПСЖ», посмотрите на его результаты»
16:04 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» де Лаурентис — о Руди Гарсии: Он не знает итальянского футбола
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» не интересен Санчо
14:02 · Италия. Серия А
В «Наполи» считают Конте единственным тренером, который способен перевернуть сезон для клуба
13:01 · Италия. Серия А
Поттер и Тудор могут заменить Гарсию в «Наполи»
12:56 · Италия. Серия А
Осимхен продолжает вести переговоры с «Наполи», решение об уходе ещё не принято
12:42 · Италия. Серия А
​Два клуба могут бойкотировать Суперкубок Италии
Все новости
Рекомендуем