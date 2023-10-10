Журналист из Неаполя Джузеппе Аннарумма в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ситуации в «Наполи».

«Действительно, в отношениях президента «Наполи» Ди Лаурентиса и главного тренера клуба Руди Гарсии не все гладко. У обоих непростой характер, им сложно друг с другом и, учитывая результаты, Ди Лаурентис ищет тренера, ведутся консультации. Основные кандидаты — это Конте и Тудор. Думаю, что если удастся договориться с кем-то из этих тренеров, Руди Гарсия будет уволен в ближайшее время, если же нет, то у него будет еще шанс, а в случае неудачи «Наполи» обратится к кому-то, кто сможет стать временным тренером», — сказал журналист.

После восьми туров «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.