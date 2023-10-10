Итальянский специалист Филиппо Индзаги стал новым главным тренером «Салернитаны». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Ранее пост наставника «Салернитаны» покинул Паулу Соузу.

Трудовой договор Индзаги с «Салернитаной» рассчитан до середины следующего года.

Ранее 50-летний специалист работал в «Болонье», «Венеции», «Милане» и других коллективах.

После восьми туров «Салернитана» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего три очка.

В следующем туре Серии А «Салернитана» примет «Кальяри». Встреча состоится 22 октября и начнется в 16:00 по мск.