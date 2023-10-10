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Чемпионат Италии. Серия А

В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России

10 Октября 2023 • 18:48 Комментировать

В пресс-службе итальянского «Лацио» высказались о словах тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, который заявил, что голкипер римского клуба Иван Проведель отказался выступать за сборную России.

«Возможно Кафанов имел в виду его вызов в сборную Италии, ведь несколько недель назад он не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем. Но он был вызван в сборную Италии и представляет цвета этой национальной команды», - заявила пресс-служба «Лацио» в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Проведель, у которого есть русские корни, вызывался в сборную Италии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат Европы, но так и не дебютировал. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Виталий Кафанов Иван Проведель
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