В «Лацио» отреагировали на отказ голкипера Проведеля выступать за сборную России

В пресс-службе итальянского «Лацио» высказались о словах тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, который заявил, что голкипер римского клуба Иван Проведель отказался выступать за сборную России.

«Возможно Кафанов имел в виду его вызов в сборную Италии, ведь несколько недель назад он не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем. Но он был вызван в сборную Италии и представляет цвета этой национальной команды», - заявила пресс-служба «Лацио» в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Проведель, у которого есть русские корни, вызывался в сборную Италии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат Европы, но так и не дебютировал.