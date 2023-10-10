Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе вратаря играть за сборную России

Агент голкипера «Лацио» Ивана Проведеля Джованни Рава отреагировал на слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, который заявил, что итальянец отказался выступать за сборную России.

Агент отметил, что у 29-летнего вратаря нет гражданства и паспорта РФ, поэтому он не смог бы выступать за сборную России.

«Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», - приводит слова Равы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Проведель вызывался в сборную Италии, но пока не дебютировал за неё.