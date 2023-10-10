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Чемпионат Италии. Серия А

Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

10 Октября 2023 • 18:25 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Камерун
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12.10 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер римского «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в национальную команду.

Специалист отметил, что следит за успехами вратаря, но, к сожалению, он отказался общался.

«Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мать 29-летнего футболиста родилась в Москве. Проведель всю свою жизнь выступал в Италии, на его счету пять игр за итальянскую сборную до 20 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Иван Проведель
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Комментарии (1)
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Erling Viglafson
10 Октября 2023 в 18:41
Ну вот пусть в своей гейропе и сидит.
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