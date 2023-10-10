Кафанов: «Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер римского «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в национальную команду.

Специалист отметил, что следит за успехами вратаря, но, к сожалению, он отказался общался.

«Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мать 29-летнего футболиста родилась в Москве. Проведель всю свою жизнь выступал в Италии, на его счету пять игр за итальянскую сборную до 20 лет.