​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о самом себе.

«Существует ли моуринизм? Да. И антимоуринизм. Здесь, в Риме, есть и то, и другое. Во всех уголках мира я встречаю людей, которые отожествляют себя с моуринизмом. Но антимоуринизм продаётся больше», - слова Моуринью приводит Futbol Italiano.

Отметим, что Жозе Моуринью по ходу своей карьеры выиграл множество трофеев. Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов – один раз с «Порту» (2004) и один раз с «Интером» (2010).

На текущий момент «Рома» занимает только десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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