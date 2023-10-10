Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»

10 Октября 2023 • 16:21 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о самом себе.

«Существует ли моуринизм? Да. И антимоуринизм. Здесь, в Риме, есть и то, и другое. Во всех уголках мира я встречаю людей, которые отожествляют себя с моуринизмом. Но антимоуринизм продаётся больше», - слова Моуринью приводит Futbol Italiano.

Отметим, что Жозе Моуринью по ходу своей карьеры выиграл множество трофеев. Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов – один раз с «Порту» (2004) и один раз с «Интером» (2010).

На текущий момент «Рома» занимает только десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Моуринью рассказал, где будет работать

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
17:57 · Италия. Серия Б
Директор «Венеции» высказался о будущем Черышева
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:21 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Существует моуринизм и антимоуринизм»
16:12 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» де Лаурентис - о Луисе Энрике: «Слава богу, он поехал в «ПСЖ», посмотрите на его результаты»
16:04 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» де Лаурентис — о Руди Гарсии: Он не знает итальянского футбола
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» не интересен Санчо
14:02 · Италия. Серия А
В «Наполи» считают Конте единственным тренером, который способен перевернуть сезон для клуба
13:01 · Италия. Серия А
Поттер и Тудор могут заменить Гарсию в «Наполи»
12:56 · Италия. Серия А
Осимхен продолжает вести переговоры с «Наполи», решение об уходе ещё не принято
12:42 · Италия. Серия А
​Два клуба могут бойкотировать Суперкубок Италии
12:10 · Италия. Серия А
Аллегри может лишиться работы, если «Ювентус» вновь выдаст бестрофейный сезон
11:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» надеется, что Влахович сможет выйти в основе с «Миланом»
10:13 · Италия. Серия А
Самарджич – главная трансферная цель «Ювентуса»
09:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на аргентинского защитника слухи
Все новости
Рекомендуем