Президент «Наполи» де Лаурентис - о Луисе Энрике: «Слава богу, он поехал в «ПСЖ», посмотрите на его результаты»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что на пост главного тренера минувшим летом рассматривались Тьяго Мотта и Луис Энрике.

Спортивный функционер отметил, что Тьяго Мотта не захотел занимать место Лучано Спаллетти.

«Я позвонил Луису Энрике, и, слава богу, он поехал во Францию. Посмотрите на его результаты… Он меня тоже не убедил в наших разговорах в течение трех дней», - приводит слова Де Лаурентиса AS.

«ПСЖ» после восьми туров чемпионата Франции располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая лидеру два балла.