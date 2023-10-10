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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» де Лаурентис — о Руди Гарсии: Он не знает итальянского футбола

10 Октября 2023 • 16:04 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о главном тренера команды из Неаполя Руди Гарсии.

Спортивный функционер отметил, что у французский специалист сейчас переживает не самые лучшие времена, ведь когда выбор падает на тренера, который не знает итальянского футбола, такое может случиться.

«Я приму лучшее решение в подходящий для этого момент. Болельщики не способны повлиять на меня», - цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

«Наполи», который является действующим чемпионом, после восьми туров Серии А занимает пятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Руди Гарсия
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