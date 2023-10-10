В «Наполи» считают Конте единственным тренером, который способен перевернуть сезон для клуба

«Наполи» всерьёз присматривается к кандидатуре Антонио Конте на пост главного тренера. Напомним, «партенопеи» задумываются над увольнением Руди Гарсии, который возглавил чемпионов Италии лишь минувшим летом.

По информации от журналиста Николо Скиры, в руководстве «Наполи» считают Конте единственным доступным тренером, который способен перевернуть сезон и обеспечить команде хорошие результаты. Напомним, Конте остаётся без работы после того, как в конце прошлого сезона его уволили из «Тоттенхэма».

Ранее также сообщалось, что «Наполи» присматривается к кандидатурам Игора Тудора и Грэма Поттера.