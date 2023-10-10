Поттер и Тудор могут заменить Гарсию в «Наполи»

Чемпион Италии «Наполи» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Руди Гарсии, который лишь минувшим летом взялся за свою должность, заменив на своём посту Лучано Спаллетти.

По информации от Get French Football News, «Наполи» в данный момент рассматривает кандидатуры бывшего тренера «Челси» Грэм Поттера и экс-наставника «Марселя» Игора Тудора. Клуб пока не начал переговоры ни с одним из кандидатов.

Напомним, «Наполи» после восьми туров Серии А имеет в активе 14 очков и отстаёт от первого места на 7 пунктов. «Партенопеи» в прошлом сезоне выиграли чемпионат Италии под руководством Лучано Спаллетти.