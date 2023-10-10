Осимхен продолжает вести переговоры с «Наполи», решение об уходе ещё не принято

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ещё не принял решение покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. Напомним, нигерийца ранее связывали с уходом в январе.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Осимхен пока продолжает вести переговоры с «Наполи» для обсуждения ситуации. Напомним, форвард ранее обиделся на саркастичное видео в социальных сетях «партенопеи», где Виктор не забил пенальти.

За ситуацией вокруг Осимхена активно следит лондонский «Челси». Нападающего ранее также связывали с мадридским «Реалом», который летом не пригласил нового форварда для полноценной замены Карима Бензема.