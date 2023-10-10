​Два клуба могут бойкотировать Суперкубок Италии

Посмотрев на опыт Испании, в Италии решили тоже разыгрывать Суперкубок в формате финала четырёх. Турнир планируется провести в конце января, но не в Италии, а в Саудовской Аравии. Участниками должны стать «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Фиорентина».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» и «Фиорентина» могут бойкотировать Суперкубок. Президенты этих клубов хотят, чтобы турнир прошёл в Италии, указывая на соображения безопасности и на близость старта плей-офф еврокубков.

Дело может дойти до того, что «Наполи» и «Фиорентину» в Суперкубке Италии заменят «Милан» и «Аталанта».