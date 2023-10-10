Защитник испанского «Вильярреала» Хуан Фойт имеет вариант трудоустройства в топ-клубе итальянской Серии А. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах 25-летнего аргентинского латераля заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова предпринять попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно. Трансферная стоимость Фойта оценивается в 25 миллионов евро.

Хуан защищает цвета «жёлтой субмарины» с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги защитник провел девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.