Инсинье может покинуть «Торонто» зимой и вернуться в Италию

Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье, ранее выступавший за «Наполи», собирается покинуть свой нынешний клуб грядущей зимой и вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агенты 32-летнего вингера ищут варианты для возвращения своего клиента в Италию. При этом отмечается, что осуществить такой трансфер будет сложно, поскольку Инсинье просит высокую зарплату (порядка 7,5 миллионов евро за сезон).

Инсинье перешёл в «Торонто» летом прошлого года из «Наполи» на правах свободного агента. В футболке клуба МЛС итальянский футболист успел провести 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.