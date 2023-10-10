Моуринью назвал тренера, которым восхищается

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о нынешнем главном тренере «Кальяри» Клаудио Раньери после очного поединка команд в Серии А. Римская команда отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.

«Раньери – истинный джентльмен. Он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Клаудио сделал это невероятным образом. Раньери является человеком, которого я действительно уважаю в футболе. С восхищением отношусь ко всему, что он сделал», - передает слова португальца Football-Italia.

Раньери возглавил «Кальяри» в январе 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.