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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью назвал тренера, которым восхищается

10 Октября 2023 • 08:38 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о нынешнем главном тренере «Кальяри» Клаудио Раньери после очного поединка команд в Серии А. Римская команда отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.

«Раньери – истинный джентльмен. Он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Клаудио сделал это невероятным образом. Раньери является человеком, которого я действительно уважаю в футболе. С восхищением отношусь ко всему, что он сделал», - передает слова португальца Football-Italia.

Раньери возглавил «Кальяри» в январе 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери Жозе Моуринью
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