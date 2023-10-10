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Чемпионат Италии. Серия А

Гарсия рассказал, в чём проблема «Наполи»

10 Октября 2023 • 07:54 Комментировать

Рулевой «Наполи» Руди Гарсия высказался касательно поражения своей команды от «Фиорентины» в матче восьмого тура чемпионата Италии. Неаполитанцы уступили со счетом 1:3.

«Проблемы команды в тактике – это вопрос ментальности. Нам нужно лучше пресекать атаки соперников до того, как они становятся опасными. Нужно больше уделять времени этому. Команда должна играть более агрессивно, уметь фолить в зарождении атак соперника, а не когда появляется большая опасность у наших ворот», - цитирует специалиста Football-Italia.

По итогам восьми туров Серии А неаполитанский коллектив набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия
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