Куман: «Рейндерс готов играть в сборной Нидерландов»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман похвалил полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса.

25-летний игрок, в июле перешедший в «Милан» из нидерландского АЗ, сходу завоевал доверие Стефано Пиоли – хавбек появился в старте в девяти из десяти матчей «россонери» в текущем сезоне.

«Если Рейндерс смог доказать свою состоятельность в Лиге чемпионов, то, на мой взгляд, он может сделать это и в сборной, хотя это ещё более серьёзный шаг. Я хочу, чтобы молодые игроки были собой и демонстрировали то же, что и в своих клубах», – цитирует TMW главного тренера «оранжевых».

Тиджани Рейндерс дебютировал за национальную команду в сентябре текущего года, выйдя на замену в поединке с Грецией.