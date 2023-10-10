Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Коопмейнерс травмировался в расположении сборной Нидерландов

10 Октября 2023 • 03:08 Комментировать

Потери в стане «Аталанты» - вызванный в сборную Нидерландов Тён Копмейнерс получил травму и пропустит игры с командами Франции и Греции - как минимум. А, возможно, он не сможет вернуться и к возобновлению клубного футбола, что станет неприятным открытием для «Аталанты», в игре которой Копмейнерс является очень важным элементом.

Но и Рональду Куману в сборной будет непросто - у «оранжевых» очень много травмированных игроков и без Копмейнерса.

В своем следующем матче в рамках чемпионата Серии А «Аталанта» сыграет с «Дженоа» в Бергамо, это случится двадцать второго октября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Тён Копмейнерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
04:13 · Италия. Серия А
Куман: «Рейндерс готов играть в сборной Нидерландов»
03:08 · Италия. Серия А
​Коопмейнерс травмировался в расположении сборной Нидерландов
02:48 · Италия. Серия А
Спаллетти рассказал, почему не вызвал Иммобиле в сборную Италии
02:43 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги возглавит «Салернитану» в ближайшее время
02:28 · Италия. Серия А
«Наполи» рассматривает возможность назначения Конте
01:50 · Италия. Серия А
​Маркус Тюрам: «Я отказал «ПСЖ» ради «Интера» 1
01:31 · Италия. Серия А
Дешам: «Жаль, что все эти проблемы свалились на Погба»
00:38 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Я останусь в США до лета, а затем вернусь в Турин»
09 Октября
23:53 · Италия. Серия А
Президент «Милана» назвал цель клуба на сезон
23:19 · Италия. Серия А
Кьеллини рассказал, что думает о сравнениях Гатти и Бремера с собой
22:57 · Италия. Серия А
Элканн: «Ювентус» намерен выиграть трофеи с Аллегри»
22:17 · Италия. Серия А
Кьеллини назвал фаворита Серии А
22:08 · Италия. Серия А
Дешам сравнил Жиру и Маркуса Тюрама
21:28 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги может возглавить клуб Серии А
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов следующим летом продать Лукаку – известна сумма слухи
Все новости
Рекомендуем