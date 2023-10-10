​Коопмейнерс травмировался в расположении сборной Нидерландов

Потери в стане «Аталанты» - вызванный в сборную Нидерландов Тён Копмейнерс получил травму и пропустит игры с командами Франции и Греции - как минимум. А, возможно, он не сможет вернуться и к возобновлению клубного футбола, что станет неприятным открытием для «Аталанты», в игре которой Копмейнерс является очень важным элементом.

Но и Рональду Куману в сборной будет непросто - у «оранжевых» очень много травмированных игроков и без Копмейнерса.

В своем следующем матче в рамках чемпионата Серии А «Аталанта» сыграет с «Дженоа» в Бергамо, это случится двадцать второго октября.