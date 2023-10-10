Спаллетти рассказал, почему не вызвал Иммобиле в сборную Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сыграет в предстоящих матчах сборной Италии.

33-летний футболист не попал в заявку «скуадры адзурры» на поединки отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 против сборных Мальты (14 октября) и Англии (17 октября).

«От медицинского штаба «Лацио» я узнал, что у Чиро физические проблемы, и они не знают, восстановится ли он в ближайшее время. Также я поговорил с самим Иммобиле – мы сошлись на том, что ему будет полезно отдохнуть. На мой взгляд, мы приняли верное решение», – цитирует Football Italia Спаллетти.

В активе Чиро Иммобиле 17 голов в 57 матчах за итальянскую национальную команду.