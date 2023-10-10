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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти рассказал, почему не вызвал Иммобиле в сборную Италии

10 Октября 2023 • 02:48 Комментировать
Италия
...
Мальта
14.10 21:45

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сыграет в предстоящих матчах сборной Италии.

33-летний футболист не попал в заявку «скуадры адзурры» на поединки отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 против сборных Мальты (14 октября) и Англии (17 октября).

«От медицинского штаба «Лацио» я узнал, что у Чиро физические проблемы, и они не знают, восстановится ли он в ближайшее время. Также я поговорил с самим Иммобиле – мы сошлись на том, что ему будет полезно отдохнуть. На мой взгляд, мы приняли верное решение», – цитирует Football Italia Спаллетти.

В активе Чиро Иммобиле 17 голов в 57 матчах за итальянскую национальную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Лучано Спаллетти Чиро Иммобиле
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ИТАЛИЯ МАЛЬТА
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