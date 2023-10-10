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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги возглавит «Салернитану» в ближайшее время

10 Октября 2023 • 02:43 Комментировать
Монца
3:0
Салернитана

Руководство «Салернитаны» достигло договорённости с чемпионом мира - 2006 Филиппо Индзаги, который должен возглавить клуб Серии А.

По информации DAZN, между сторонами достигнуто основное соглашение, которое будет закрыто уже во вторник, 10 октября. Сообщается, что контракт Индзаги с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с условием продления при сохранении прописки в элите итальянского футбола. Уже утром руководство клуба сообщит об увольнении португальца Пауло Соузы.

После восьми туров чемпионата «Салернитана» находится на 19-м месте в турнирной таблице с тремя очками. Филиппо Индзаги в своей тренерской карьере руководил такими клубами, как «Милан», «Болонья» и «Брешия». Последним местом работы специалиста являлась «Реджина».

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Филиппо Индзаги Салернитана
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