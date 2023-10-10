Филиппо Индзаги возглавит «Салернитану» в ближайшее время

Руководство «Салернитаны» достигло договорённости с чемпионом мира - 2006 Филиппо Индзаги, который должен возглавить клуб Серии А.

По информации DAZN, между сторонами достигнуто основное соглашение, которое будет закрыто уже во вторник, 10 октября. Сообщается, что контракт Индзаги с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с условием продления при сохранении прописки в элите итальянского футбола. Уже утром руководство клуба сообщит об увольнении португальца Пауло Соузы.

После восьми туров чемпионата «Салернитана» находится на 19-м месте в турнирной таблице с тремя очками. Филиппо Индзаги в своей тренерской карьере руководил такими клубами, как «Милан», «Болонья» и «Брешия». Последним местом работы специалиста являлась «Реджина».