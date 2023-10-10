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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» рассматривает возможность назначения Конте

10 Октября 2023 • 02:28 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Антонио Конте в скором времени может вернуться в Серию А.

Нынешний рулевой неаполитанцев Руди Гарсия находится на грани увольнения. Руководство клуба пока не приняло окончательного решения относительно французского специалиста, однако уже изучает кандидатуры его потенциальных сменщиков. Согласно данным Sky Sports, действующие чемпионы Италии рассматривают возможность приглашения Антонио Конте, не имеющего работы с момента ухода из «Тоттенхэма» в марте.

«Наполи» занимает пятое место в Серии А после восьми туров. В воскресенье команда уступила в родных стенах «Фиорентине» (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи Руди Гарсия
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