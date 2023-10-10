​Маркус Тюрам: «Я отказал «ПСЖ» ради «Интера»

Французский нападающий Маркус Тюрам дал понять, что помимо «Интера», у него было приглашение от «ПСЖ», но он решил отказать гегемону французского футбола.

- Два года назад «Интер» уже связывался со мной, и, хотя я играл тогда на фланге, они уже видели меня в качестве девятки. Меня удивило, как много они знают обо мне и какой видят во мне потенциал. Я стоял перед выбором, который был очень важен для моей карьеры, и я сделал свой выбор, - цитирует слова Тюрама L'Equipe.

Напомним, что Тюрам забил два гола в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата, он поражал ворота «Фиорентины» и «Милана».