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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркус Тюрам: «Я отказал «ПСЖ» ради «Интера»

10 Октября 2023 • 01:50 Комментировать
Интер Милан
2:2
Болонья

Французский нападающий Маркус Тюрам дал понять, что помимо «Интера», у него было приглашение от «ПСЖ», но он решил отказать гегемону французского футбола.

- Два года назад «Интер» уже связывался со мной, и, хотя я играл тогда на фланге, они уже видели меня в качестве девятки. Меня удивило, как много они знают обо мне и какой видят во мне потенциал. Я стоял перед выбором, который был очень важен для моей карьеры, и я сделал свой выбор, - цитирует слова Тюрама L'Equipe.

Напомним, что Тюрам забил два гола в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата, он поражал ворота «Фиорентины» и «Милана».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Маркус Тюрам
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