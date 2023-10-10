Дешам: «Жаль, что все эти проблемы свалились на Погба»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации с Полем Погба.

Напомним, что вторая проба полузащитника «Ювентуса» на допинг оказалась положительной, что может стать поводом для дисквалификации на срок от двух до четырёх лет.

«Мне, как и Аллегри, очень обидно за Погба. Жаль, что на него свалились все эти проблемы. Он попал в трудную ситуацию, но он будет защищаться. Это может занять много времени.

Будущее Погба в сборной? У меня нет однозначной позиции на этот счёт, ведь я не знаю, что его ждёт. Я надеюсь, что на его лице снова будет улыбка, что он вернётся на поле, но на это потребуется время», – цитирует Calciomercato Дешама.